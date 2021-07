Ik had haar wel eens eerder gezien. Eén keer in de lift. Ultrakort blond haar, sportief lichaam. Hooguit gedag, geen praatje. Ik stapte als eerste uit.

Of ik haar kon adviseren, vroeg ze.

Waarmee ?

Nou, met die dagelijkse gladde kaaklijn had ik duidelijk de nodige ervaring. Moest wel. Dus ?

Aandachtig bekeek ik haar, bovenlip, mondhoeken, kin, maar kon niets ontdekken. Ze sloeg haar ogen niet neer, integendeel. Zei ze, ik wil weten welk mesje jij gebruikt want zo'n Ladyshave vind ik gewoon kut. De kleur alleen al. En is dat schuim echt nodig of kan het ook met warm water ?

Te langzaam begon er iets te dagen.

Kijk de zomer komt en ik heb een nieuwe gekocht en dit keer geen badpak dus ik moet er iets aan doen want anders.

Nou, begon ik, je, eh ik heb nog wel een nieuw mesje en als je wil, die is goed scherp en water is op zich ook prima maar pas op dat je niet tegen de haargroei in gaat want dan en. Ze bleef me aankijken. Uitdagend leek het.

Ik werd de langzaamste kapper van het halfrond en de aandacht en de ijver die ik in het ambacht legde resulteerden in het strakste resultaat dat iedere aspirant scheermeester zich zou kunnen wensen.

Uiteindelijk kon ik de bikinilijn niet vinden en eindigde ze met een kale poes.

Maar dat vonden we allebei niet erg.