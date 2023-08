'Voelt u zich Nederlander', is de inleidende vraag.

'Waar ligt uw: loyaliteit?' is de afsluitende vraag.

Tussen de antwoorden op deze twee vragen kan zich een grote 'reis in tijd' of levensloop afspelen.

Voel ik me Nederlander? 'Ja', nog steeds.

Maar het begrip 'Nederlander' is voor mij aan inflatie onderhevig. Ik mocht opgroeien in de trots dat ik in het land van Tromp, de Ruyter, Abel Tasman, jongens van de With, etc. geboren was.

Zong op Koninginnedag in mijn lagere school periode behalve het Wilhelmus ook 'Waar de blanke top der duinen' uit volle borst mee.

Binnenkort moet ik middels belastingheffingen gaan meebetalen aan slavernijverleden gebonden smartengelden, omdat de 21e eeuwse 'sorry-cultuur' de plaats heeft ingenomen van de 'VOC-mentaliteit' waarvan een vorige premier nog niet zo lang geleden zei dat we er trots op mochten zijn. Het kan verkeren.

En dan vraag twee. Waar ligt mijn: loyaliteit?

De interpunctie in de vraagstelling is intrigerend door de daarin voorkomende 'dubbele punt'. De vraag is niet waar mijn loyaliteit ligt, maar meer, waar ik mijn loyaliteit heb laten liggen. @Mosterd begrijpt dus, of gaat ervan uit, dat hij niet alleen een antwoord zoekt op twee vragen, maar ook dat zijn tweede vraag 'geraffineerd' is.

Mijn loyaliteit heb ik achtergelaten op het moment dat ik ontdekte dat het voor een gekozen overheid mogelijk bleek dat principes kunnen worden losgelaten, idealen kunnen worden ingeruild en een zichzelf taalvaardig noemende KOZP voorman op meer begrip en steun vanuit de (lokale) overheid kon rekenen dan, zeg ik met trots, een verzetsheld, mijn vader, die in zijn mentaal-psychische herstelproces op geen enkele steun vanuit diezelfde overheid mocht rekenen.

Los daarvan ben ik er ondertussen al bijna 40 jaar van overtuigd dat we in een 'sterfhuis' leven. Waar mijn ouders nog gevoed werden met het vertrouwen dat de 'wederopbouw' voorspoed zou opleveren, vooral voor hun (klein)kinderen, ben ik in dat opzicht een stuk pessimistischer, maar blijf hopen dat ik ongelijk krijg.