Zomaar een greep uit het nieuws van vannacht: man op straat doodgeschoten in Den Haag, een schietpartij in Amsterdam en een dode bij een schietpartij in een portiek te Rotterdam. En laatstgenoemde timmert zo hard aan de weg dat het narco-stad Amsterdam achter zich laat. In 2022 werden er 142 mensen door doodslag of moord beeïndigd en dat zijn er zestien meer dan in 2021. Maar voor het eerst sinds 2008 loopt Rotterdam met zestien doden dus uit op Amsterdam dat er een magere tien betreurde. Het aantal vrouwelijke slachtoffers steeg afgelopen jaar van 38 naar 48 en de afgelopen vijf jaar was bij 60% van de vrouwelijke slachtoffers een (ex-)partner de vermoedelijke dader. Het aantal mannelijke slachtoffers steeg van 88 naar 94.

Maar, tijd voor perspectief, want relatief valt het allemaal reuze mee natuurlijk.

"In landen van de voormalige Sovjet-Unie, zoals Rusland, Letland, Litouwen en Moldavië was het aantal slachtoffers in 2021 naar verhouding het hoogst. Wereldwijd werden in 2021 de meeste moorden gepleegd in Jamaica met ongeveer 53 per honderdduizend inwoners: dat zijn er 80 keer meer dan in Nederland. Ook in bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Honduras en Mexico worden relatief veel moorden gepleegd. In de Verenigde Staten lag het aantal moorden tien keer hoger dan in Nederland, heeft het CBS vastgesteld."

Tel uw zegeningen!

Nuance!