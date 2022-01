Van mensen die nog steeds denken dat Amsterdam bedoeld is om in te wonen, werd de zondagsrust gister driemaal ruw verstoord door een roedel belhamels.

12u00: schietpartij in Nieuw-West. "Het was eerst een melding van een vechtpartij, die veranderde gaandeweg in een schietpartij", zegt een politiewoordvoerder. Het zou gaan om een incident in de familiaire sfeer. Niemand raakte gewond. De verdachte is er vandoor gegaan. Op straat is een vuurwapen achterbleven, de politie heeft het wapen meegenomen."

19u00: schietpartij in Zuidoost, jongen van 16(!) overleden. "De politie laat weten dat hulpverleners nog eerste hulp hebben verleend, maar dat hij ter plaatse is komen te overlijden. (...) Volgens omstanders is er vanavond zeker een persoon aangehouden. Het zou gaan om een redelijk jonge verdachte."

23u20: schietpartij in Noord, 22-jarige man neergeknald in portiek van flat. Het slachtoffer was aanspreekbaar.

En dan zoeken we nu even op wat een woning in deze Tuin van Eden eigenlijk kost.

Wel de 22-jarige gewonde uit het verhaal