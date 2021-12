Maar dat blijkt sinds vandaag dus toch niet het geval te zijn. En eigenlijk weet niemand nog waarom maar de huizen zijn er niet te betalen, en dat terwijl bijna niemand er nog wil wonen. Maar goed, bovenstaand dus €1.000.075, €15.000 per vierkante meter. Woon je wel naast het Vondelpark natuurlijk, maar toch. "De prijzen van appartementen in de stad stijgen al jaren fors. In het derde kwartaal van 2021 lag de gemiddelde prijs voor een appartement op bijna 5,8 ton. Ter vergelijking: in 2020 was dit gemiddelde nog 4,9 ton." Uiteindelijk wonen we allemaal op een zwevende steen genaamd Black Rock en is iedereen van de wereld, maar de wereld niet van iedereen. Soms missen we Fatima.

Maar, daar krijg je wel deze burgemeester bij