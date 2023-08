Daar word je redelijk wanhopig van, want aankloppen bij het AZC heeft ook al geen zin. Je komt er toch niet binnen. Dit soort bespottelijke reacties van de politie zetten bij burgers kwaad bloed. En dan is het maar net hoe beschaafd je nog wilt blijven. Maar hé, het is niks nieuws, want ook ik heb dit, inmiddels vierentwintig jaar geleden, al meegemaakt. Inbraak in de woning, de volgende ochtend op onderzoek en aangifte doen. Toen deed je nog op het bureau aangifte en ik sprak tegen de agent mijn vermoedens uit van de vindplaats. Destijds zat er verderop in de wijk een pand waar veel gedeald werd. Dus ja, ik vond eerst de portemonnee van mijn vriendin terug in de struiken en een stuk verder lag een sjaal die in de mouw van mijn jas zat. En alles was precies in de richting van dat pand, maar dat is allemaal niet genoeg bewijs om daar eens aan te kloppen.

En dat irriteert me nog altijd. Maar ja, aan de andere kant wil je ook niet dat de politie zomaar bij jou binnenkomt.