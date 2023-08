"We hebben op straat en internationaal vrede nodig.".

'Si vis pacem, para bellum' (google maar).

Letterlijk oorlog voeren met Poetin gaan 'we' als NAVO natuurlijk niet doen. Maar de proxy-oorlog blijven ondersteunen is absoluut noodzakelijk voor vrede.

Aanpakken van tuig is een ander soort oorlog. Steng zijn en niets tolereren (zero-tolerance beleid), daadwerkelijk straffen en opsluiten zijn methoden die gewoon werken. Eerst wordt het erger (tuig verzet zich hevig om de door hen gewonnen ruimte te verdedigen), uiteindelijk win je het als overheid en krijg je je 'vrede'. Moet je wel willen investeren in meer politie en justitie. En mocht er hardleers tuig zijn dat toch door blijft gaan, dan zorgt die langere gevangenisstraf er in ieder geval voor dat de samenleving een behoorlijk aantal jaren minder last van die klootzakken heeft.

Koranverbrandingen zijn misschien niet chique, maar zijn wel een zeer belangrijke signaalfunctie. Want nu dit soort mensen nog een minderheid vormen reageren zij al richting ons met enorme agressie. Hoe denk je dat zij reageren wanneer ze eenmaal een meerderheid zijn en dus kunnen dicteren? Hint: Kijk naar Pakistan, Iran, Irak (waar de christelijke koranverbrander annex asielzoeker vandaan komt. Heeft iemand in de media hem trouwens ooit gevraagd waarom hij eigenlijk is weggevlucht?) en andere Midden-Oosterse shithole landen waar christenen (en laten we het dan maar niet hebben over atheïsten en bijvoorbeeld Yezidi's) een minderheid vormen. Democratie werkt daar niet echt lekker, is een cultuurdingetje ofzo. En zolang die massamigratie hierheen doorgaat worden wij steeds meer een minderheid in eigen stad - en uiteindelijk land.

Andere manieren om de krankzinnige uitwassen van Het Ware Geloof bij de goegemeente aan het verstand te brengen lijken niet echt te werken (hoeveel aanslagen met bommen, vrachtwagens en Kalasjnikovs tot aan hoofden afsnijden aan toe hebben we inmiddels niet in Europa gehad?), of beklijft simpelweg niet.

Wilders is steevast 'het Grote Gevaar'. Volgens 'links'. Zoals volgens datzelfde 'links' ooit Janmaat dat was, een tot op het bot toe verguisd politicus die destijds waarschuwde voor de multiculturele samenleving. En waar komt bovenstaande problematiek uit voort? Precies.

Misschien dus dat die minder 'fatsoenlijke' vormen (kwestie van smaak, en dat is subjectief) van vrijheid van meningsuiting uiteindelijk die 'vrede' helpen bewerkstelligen. Want het stemvee moet wel goed geïnformeerd worden waarom ze straks in het stemhokje op een bepaalde partij zouden moeten stemmen. Of waarom juist niet.

U bent hier niet bij de deugmedia. 'Blank' als bijvoeglijk naamwoord gebruiken mag dus echt wel hoor.