Het is echt een afgeladen stadion vol hè, geen buurthuisje

Ja, New York Times bekend van zeggen dat we Oekraïense nazi-emblemen niet zo letterlijk moeten nemen. Leg ons uit hoe een lied dat ontstond in 1993, een jaar nadat 69% van de blanke Zuid-Afrikanen er per referendum voor stemde Apartheid als instituut af te schaffen en een jaar voordat Mandela president werd, niet letterlijk genomen moet worden.

Vanaf 1996 t/m het eerste kwartaal van 2023 vonden er plaats:



- 2.101 boerderij-moorden, in veel gevallen gepaard met "extra-lethal violence", om het zo klinisch mogelijk te zeggen.

- 14.297 boerderij-aanvallen, waarbij er niemand vermoord werd, maar het (permanente) letsel zich laat raden.

- Die cijfers zijn een optelsom van deze tabel op Wikipedia van 1996 t/m 2007 en 2010 t/m 2017, waarbij de ontbrekende jaren 2008, 2009, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023Q1 zijn aangevuld met de jaarrapporten van AfriForum, waar ook de Wiki-tabel op gebaseerd was.

En dan schakelen we nu over naar de New York Times: "A video clip of that moment shot across the internet and was seized upon by some Americans on the far right, who said that it was a call to violence. (...) Despite the words, the song should not be taken as a literal call to violence, according to Mr. Malema and veterans and historians of the anti-apartheid struggle. (...)" Professor politicologie aan de University of Johannesburg Bongani Ngqulunga: "The phrase “kill the Boer” — the word means farmer in Dutch and Afrikaans — is not meant to promote violence against individual farmers. “It was a call to mobilize against an oppressive system." Historicus aan de Nelson Mandela University Nomalanga Mkhize: "Young people feel that it rouses them up when they sing it today. I don’t think that they intend it to mean any harm."

Nou, vergeef ons het terugvallen op de uitspraak van dr. Maya Angelou: "When someone tells you who they are, believe them." Belangrijk fragmentje van Malema, waarin hij weigert te beloven nooit op te roepen tot de massaslachting van blanken, na de breek. En die moordoproep jegens het NEDERLANDSE VROUWENELFTAL door een rando wordt natuurlijk ook niet letterlijk bedoeld!

Maar hij bedoelt het niet letterlijk!

Niet letterlijk!

Staat er (uiteraard) echt

Een Boer-girl

Tegengeluid