"Shoot to kill, kill the Boer, the Farmer, PPRRRRRT"

Wat krijg je als mensen die écht helemaal niks kunnen zich vergrijpen aan een cocktail van communisme en rassenhaat? Dit concert van Zuid-Afrika's op twee na grootste politieke partij in een stadion vol medeplichtigen aan de systematische moord op blanke Zuid-Afrikaanse boeren - en het zou weinig verbazen als er ook een aantal daadwerkelijke daders tussen staan, maar goed. "Plaasmoorde" googlet u zelf maar op eigen risico, cijfers na de breek. Amnesty en alle overige clubs die normaliter achter elke boom een genocide zien naar goed gebruik weer muisstil natuurlijk. En alleen Afro-Amerikaan Elon Musk zegt wat er gezegd moet worden: "They are openly pushing for genocide of white people in South Africa. @Cyril Ramaphosa, why do you say nothing?" Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa is nog altijd stil, maar goed, in 2020 "he strongly refuted claims that farm attacks were racially motivated."

Extreem terechte tweet van (Z-A) Elon. President Cyril Ramaphosa nog altijd stil

Het is echt een héél stadion vol he

Je zou ze bijna een fly-over gunnen

bijna

Cijfers t/m 2017

In 2019 waren het er 49 volgens de Zuid-Afrikaanse politie, latere cijfers lijken nog niet bekend.

