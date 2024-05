Dartnieuws, dat tegelijk ook een soort voetbalnieuws is, en tegelijk ook meer nieuws over hoe iedereen gezellig met elkaar samenleeft, in België. Daar is Kim Huybrechts, misschien wel de onsympathiekste darter van alle onsympathieke darters, die eerder dit jaar nog werd geschorst omdat hij twee van zijn collega's heeft bedreigd en geslagen, in elkaar gemept nadat hij ging kijken naar de finale van de Croky Cup. Voor de duidelijkheid: de Croky Cup is een voetbaltoernooi. Bij de NOS wordt angstvallig verzwegen wat "Dartshop Hurricane" (van Kim Huybregts) over de daders zegt, maar dat hep gewoon gestaan op Facebook:

"Match einde, supporters antwerp lopen over een pad door een park in een menigte naar de bussen toe.

In het park is een zwerm van onze gekleurde allochtone vrienden verzameld om de supporters van rafc te provoceren.

De rij loopt vast door grimmige sfeer.

Kim en Kevin willen door een opening in de omheining de rij passeren om sneller naar de bussen te gaan en worden langs achter aangevallen door marrokanen.

Verdict, terwijl Kim op de grond lag en stampen geïncasseerd heeft, heeft hij een dubbele sleutelbeen breuk opgelopen, rechtse arm helaas."

En u weet allemaal waar Kim Huybregts zijn rechtse arm voor gebruikt. Om mee te darten natuurlijk.