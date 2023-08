Voor iedereen die Poetins gênante militaire parade zonder tanks of luchtshow kan herinneren: hier is het Poolse antwoord. Vandaag was de Polish Armed Forces Day waarin niet alleen de Slag om Warschau uit 1920 (waarin ze wonnen van Rusland) wordt herdacht, maar het land de tevens de gelegenheid aangrijpt om een duidelijk signaal naar het oosten af te geven. Niet alleen via de obligate toespraken, maar ook met een driekwartier durende parade met tweehonderd voertuigen, 92 vliegtuigen en helikopters en zo'n tweeduizend militairen. Een parade waarin Polen laat zien dat het de afgelopen jaren flink heeft gewinkeld. Zo kocht het M1A1 Abrams tanks in Amerika en K2 Black Panther tanks en K9 Thunder pantserhouwitsers uit Zuid-Korea. De Bayraktar TB2 drones komen uit Turkije en de Borsuk infanteriegevechtsvoertuigen en Rosomak apc's bouwen ze zelf in Polen. Behalve de eigen nationale tweekleur wapperde op veel voertuigen eveneens een klein Oekraïens vlaggetje, zodat ze in het Kremlin ook weten waar de loyaliteit ligt in deze voorste linie van het NAVO-bolwerk. Over de NAVO gesproken: de aanwezigheid van onder meer Amerikaanse Apache-helikopters en F-35 straaljagers moest duidelijk maken dat de relaties met het westen beter zijn dan ooit. Of deze militaire uitwisseling van vriendschapsbandjes Poetin overtuigt is nog maar de vraag, maar hij zal moeten toegeven dat het Poolse spektakel er in ieder geval aanzienlijk indrukwekkender uitzag dan zijn eigen aanfluiting in mei.

