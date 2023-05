Poetins jaarlijkse Victory Day Parade in Moskou is normaal gesproken een moment van ongeremd machtsvertoon, maar ruim een jaar knokken in Oekraïense weilanden heeft zijn tol geëist. Ja, ook dit jaar sprak de Russische president vijandige woorden over het grote boze Westen dat Rusland wil vernietigen, het bestrijden van terrorisme in Oekraïne en uiteraard het uiteindelijk winnen van deze strijd, maar het Rode Plein liet een ander beeld zien. De grootse militaire parade was vorig jaar al korter, maar de presentatie dit jaar bleek een totale aanfluiting. Op de traditionele klassieke T-34 voorop na reden er geen tanks mee, maar we zagen ook geen houwitsers, geen mlrs'en, geen helikopters, geen vliegtuigen en al helemaal geen overtuiging. Een beetje luchtafweer, een paar van die nucleaire staven en na letterlijk vijf minuutjes was het plein weer leeg. Het was de visualisatie van de ondergang van militaire grootmacht Rusland. Net zoals vorig jaar hieronder een gedetailleerd overzicht, maar als u het vergelijkt met het eerdere verslag zult u zien dat het niet veel is. Terugkijken kan hier met het rollend materieel tussen 53:00 en 58:10. Wat een afgang.

De koploper - T-34-85

Zoals gebruikelijk wordt de parade geleid door een klassieke T-34: de held uit de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers hadden destijds geen antwoord op de duizenden T-34 die het slagveld overspoelden. Het is het symbool van de Russische overwinning op de nazi's en daarom ieder jaar vooraan te vinden. Minder gebruikelijk: het was de enige tank in de hele parade.

Set 1 - 4x4 en 6x6

Het begint met een groepje Tigr's: de recente werkpaarden van de infanterie. Het is de Russische versie van de Bushmaster zullen we maar zeggen. Ze wisten er nog zeven te vinden voor de parade, waarachter een iets zwaardere 4x4 reed die we even niet kunnen thuisbrengen. We zijn tenslotte ook maar amateur zijlijnspotters. (update: VPK Urals) Daarna was het tijd voor een as extra met een lading van de nieuwe gepantserde Z-STS 6x6's, ook wel bekend als Akhmats.

Set 2 - Iskanders

Normaal gesproken zou het nu tijd zijn voor tanks, houwitsers en andere frontstrijders, maar die liggen blijkbaar allemaal in stukken in de Oekraïense modder, dus we gaan direct door naar het forsere geschut. Een groepje Iskander-M lanceertrucks voor ballistische raketten. De grote jongens voor grote afstanden, maar dan zonder de nucleaire paddestoel aan het einde van dit rit. Zes trotse trucks, voorafgegaan door een BTR-82A pantserinfanterievoertuig, maar of ze nog raketten bevatten weten we uiteraard niet.

Set 3 - Luchtafweer

Meer groot geschut met de S-400 Triumf, een luchtverdedigingssysteem met een bereik van zo'n 400 kilometer. Niet alleen handig tegen vijandige vliegtuigen, maar ook in te zetten tegen binnenkomende kruisraketten. Al keldert het bereik dan naar veertig kilometer omdat de raketten zo laag vliegen. De lanceerinstallaties zijn onderdeel van een groter systeem met radarwagens en een commandotruck, maar zoals gebruikelijk rijden alleen de lanceerbuizen mee aangezien die er het meest indrukwekkend uitzien.

Set 4 - Nucleaire afschrikstaven

Voorafgegaan door een BTR-82A en geflankeerd door Tigr's is het nu al tijd voor de grootste jongens in het arsenaal: RS-24 YARS intercontinentale ballistische raketten. De stoet is weliswaar uitzonderlijk kort, maar Poetin laat deze kans niet liggen om te benadrukken dat hij nog steeds een nucleaire grootmacht is en het Westen zich dus enigszins moet beheersen als ze geen wildgroei aan paddenstoelwolken in hun achtertuin wensen.

Afsluiter - Bumerangs

Net als vorig jaar sluit een drietal VPK-7829 Bumerangs de stoet af. Dit zijn prototypes die al sinds 2015 opduiken bij de 9 mei-parade, maar waarvan het tot nu toe onduidelijk is of het model ooit in dienst treedt. Er gingen wel geruchten over Bumerangs die richting het front gingen, maar daar is vervolgens niets meer van vernomen. Tot nu toe lijken ze vooral een erg duur achterlicht van een tegenvallende parade.