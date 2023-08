Eerdere pogingen om in Georgië, de Donbass en de Krim grondgebied te doneren in en voor 2014, hebben niet tot vrede geleid. Overeenkomsten met Vladimir Poetin lijken de inkt niet waard. We kunnen straks Polen nog een keertje gaan verdelen...

Why are Wagner mercenaries in Belarus – and would they try to invade Poland? www.independent.co.uk/news/world/euro...

Navo kan zich beter gaan voorbereiden hoe ze Rusland in Finland, de Baltische staten, Polen en de Balkan kunnen tegenhouden. Op de een of andere manier hebben autoritaire staatshoofden het eeuwige leven....