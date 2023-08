En dit helpt ook niet. UKR gewichtheffer weigert Iraanse hand want banden met RU

Ja, dit is niet het schoolrapport waar Oom Sam op hoopte. Oekraïne heeft op dit moment een strijdmacht van zo'n 150.000 man langs drie assen ingezet, waaronder meerdere in het Westen getrainde brigades. Maar het rendement van hun opschaling van verkennende aanvallen naar volwaardige aanvallen is tot nu toe beperkt. Anonieme Pentagon-officials tegen Politico:



"“They are making mostly small, incremental gains” on all three axes, the official said. “They are still facing stiff Russian resistance — second and third layers of defenses.” Een van de officials benadrukte dat terreinwinst wordt gemeten in "honderden meters". Een andere adviseur zegt: "Even when Ukrainian forces manage to clear a minefield and advance, Russia will use artillery and helicopters to drop more mines behind them, trying to trap units between minefields, according to a person who advises the Ukrainian government."

Kortom, de Zwarte Zee - het hoofddoel van het Oekraïense offensief - is nog lang niet in zicht.

