"Oekraïne is geen soeverein land"

Opmerkelijk. Het Oekraïense tegenoffensief is opgeschaald van verkennende aanvallen naar daadwerkelijke, grootschalige aanvallen en dat lijkt gestaag - zo gaat dat nu eenmaal - te resulteren in steeds meer Oekraïens terreinwinst. En vandaag laat het Kremlin weten dat het open 'blijft' staan voor het schikken van de 'situatie' maar dat Oekraïne bij hun onverzettelijke stellingname blijft, ondanks hun "ongemakkelijke situatie". Oekraïne verkeert heus in een ongemakkelijke situatie, maar op moment van schrijven toch echt iets minder dan de Russische frontlinies met hun rug naar de Zwarte Zee, en nóg veel minder dan de Russische troepen te Kherson en de Krim die afgesneden zijn van de Russische frontlinies *als* het Oekraïense offensief de Zwarte Zee bereikt.

Anderzijds heeft Victor Orbán bovenstaand natuurlijk wel gewoon echt gelijk. Ja, Oekraïne strijdt voor soevereiniteit in relatie tot Rusland, maar heeft elke pretentie van soevereiniteit daarbij wel ingeleverd bij het andere kamp. Oekraïne was een failed state die naast zijn ongekende corruptie ook nog eens geen controle had over Oekraïense neo-nazi separatisten in de Donbass. En nu vecht het een oorlog die het niet zelf betaalt met een krijgsmacht die het niet zelf bewapent. De EU doneerde vanaf het begin van de oorlog in totaal maar liefst 77 miljard euro vanaf het begin van de oorlog en heeft extra 50 miljard toegezegd tot 2027. De steun van de VS komt met $76,8 miljard op ongeveer hetzelfde neer.

$/€153 MILJARD aan donaties plus nog eens zo'n 100 miljard aan toezeggingen heeft een prijs: je bent een koloniale onderdaan. En dat hoeft lang niet zo erg te zijn als het klinkt hoor, minstens de helft van Oekraïne wil immers een 'pro-Westerse' koers. Maar je bent wel een kolonie.

Bescheiden tip aan Oekraïne: haal zoveel mogelijk terreinwinst en fortificatie uit de Westerse schatkisten. Want de Amerikaanse kraan gaat dicht als Trump of Kennedy in 2024 president wordt.

