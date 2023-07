Met z'n M320 Grenade Launcher als primary!

Nee het is niet grappig deze oorlog is een eerloze hel maar de betaler (het publiek) wil soms ook wat en de Strafkolonie levert. Maar dan het grote nieuws van de dag: Het Oekraïense tegenoffensief - dat al maanden in een soort schemergebied van aanvallende verkenning verkeerde - lijkt sinds gisteravond opgeschakeld tot daadwerkelijk offensief. Het ISW bericht dat:



"Ukrainian forces launched a significant mechanized counteroffensive operation in western Zaporizhia Oblast on July 26 and appear to have broken through certain pre-prepared Russian defensive positions south of Orikhiv. Russian sources, including the Russian MoD and several prominent milbloggers, claimed that Ukrainian forces launched an intense frontal assault towards Robotyne (10km south of Orikhiv) and broke through Russian defensive positions northeast of the settlement. (...) The disagreement amongst several prominent Russian sources indicates that the situation remains less than clear and that Ukrainian forces may have been more successful than assessed by Russian commentators."

Kortom, het publiek geheime Oekraïense plan om door te stoten naar de Zwarte Zee en daarmee de Krim en Russische tropen te Kherson aan de Oostzijde van de Dnjepr af te snijden van het Russische front, wordt nu daadwerkelijk geprobeerd. Het is op dit moment onmogelijk om te beoordelen hoe succesvol en zo ja hoe houdbaar Oekraïense voortgangen zijn.

