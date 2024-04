Kijk, dat is nog een een cadeautje aan jezelf op je 75e verjaardag. Ruttes voorloper Stoltenberg zei gisteren: "We must ensure reliable and predictable security assistance to Ukraine for the long haul so that we rely less on the voluntary contributions and more on NATO commitments, less on short-term offers and more on multi-year pledges."

Mooi hè, gewoon hardop zeggen dat de steun aan Oekraïne minder moet leunen op vrijwillige bijdragen. Niet vrijwillig, maar wel "robuust", "voorspelbaar" en "betrouwbaar", dat zijn de nieuwe deugden en hebben een prijskaartje van een onvrijwillige €100 miljard voor de komende 5 jaar.

Dat zou nodig zijn om Oekraïne te waarborgen tegen Westerse vrijwillige "winds of political change", waarmee Stoltenberg natuurlijk naar de aanstaande verkiezing van The Golden Lion verwijst.