U kunt het gisteren gemist hebben omdat u druk tüterend door de straten reed, maar er was aan de andere kant van de plas nogal wat te doen over een speech van Donald Trump. Die had, in een verder nogal mal verhaal (want Trump) gewaarschuwd voor een bloedbad voor de auto-industrie, en het land als geheel, als Joe Biden de verkiezingen zou winnen. Oorlogsretoriek van het kaliber 'dan gaat het licht uit in Europa' en dus duidelijk een metafoor. Maar ja. U weet inmiddels hoe dat in de libberul meedja werkt: dan wordt er door allerlei CNN- en MSNBC-types ineens gedaan alsof Trump dreigt met een bloedbad als hij de verkiezingen verliest. En u weet ook, dan wordt dat in Nederland ogenblikkelijk overgenomen door linkse media als de Volkskrant NOS NRC Trouw Opzij LINDA.nieuws de Flair de Telegraaf.

Huh wat huh. De Telegraaf?

Dat gaan we u even uitleggen. Wij vonden het ook een beetje gek dat uitgerekend de T., die toch de T. blijft, om half 12 bovenstaand tweetje stuurde, en kennelijk pas om 13u24 de kop boven het artikel aanpaste.