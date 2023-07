Veel verwarrende berichten in de nasleep van de NAVO-top natuurlijk. Maar de uitkomst is dat Oekraïne geen formele uitnodiging tot het starten van een toetredingstraject heeft gekregen en ook geen concrete toezeggingen kreeg over wanneer zo'n uitnodiging wel zal verschijnen. En dat staat ergens natuurlijk in verwarrend contrast met de resolute, officiële NAVO-tekst die zegt dat Oekraïne uiteindelijk sowieso wél lid wordt en dat het politieke en economische eisenpakket voor toetreding onder het 'Membership Action Plan' inderdaad vervalt voor Oekraïne.

Het officiële communiqué dat dinsdag werd gepubliceerd: "Ukraine’s future is in NATO. We reaffirm the commitment we made at the 2008 Summit in Bucharest that Ukraine will become a member of NATO, and today we recognise that Ukraine’s path to full Euro-Atlantic integration has moved beyond the need for the Membership Action Plan." Een paar zinnen later wordt echter wel gesproken van "additional democratic and security sector reforms that are required. (...) The Alliance will support Ukraine in making these reforms on its path towards future membership."



Maar de zin direct is daarna vervalt meteen weer in 'strategische ambiguïteit' en is daarmee het Oekraïense pijnpunt van de gehele verklaring: "We will be in a position to extend an invitation to Ukraine to join the Alliance when Allies agree and conditions are met."

Samengevat: er kwam geen uitnodiging en het is ook niet duidelijk wanneer die uitnodiging dan wel verschijnt. Maar de consensus is overigens wel dat Oekraïne sowieso niet tijdens de oorlog NAVO-lid wordt, en dat erkent en accepteert Zelensky zelf ook: "I am confident that after the war Ukraine will be in NATO. We will do everything for this." Nou, wordt vervolgd op de volgende NAVO-top in NEEE-DDR-LAND.

