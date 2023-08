In reactie op het bericht dat de NS spitsheffing gaat invoeren stelt EenVandaag de vraag: "Wordt treinreizen straks voor rijke mensen door alle prijsverhogingen?"

NOU LATEN WE ZATERDAG MAAR EENS MET HET GEZIN NAAR MAASTRICHT GAAN HE!

MET DE TREIN

U stapt om 8.00 uur in de metro richting Amsterdam Centraal Station. Een metroticket is € 1,40 voor de volwassenen, kinderen reizen gratis. U pakt de trein van 9.04 uur. Moeder Samantha en kind Bikkel kunnen zitten godzijdank. Papa Patrick en kind Shaneequa moeten helaas in het halletje staan, want de rest van de trein is vol. U ging nog eventjes gevieren in de eerste klas zitten ('dat mag als alles vol zit'), maar u werd teruggesnauwd door Maikel de conducteur. In het halletje staat Vizjienauzkas uit Litouwen harde scheten te laten. Er staat 25 man op elkaar gepropt en het stinkt naar stront en overleden meeuw. Shaneequa glijdt uit. Ze valt in een plas kots van iemand die donderdag naar Lowlands is gegaan, de trein is sindsdien nog niet schoongemaakt. Gelukkig duurt deze kwelling slechts anderhalf uur want door werkzaamheden (zo ongeveer ieder weekend) rijdt het ding niet verder dan Eindhoven. Daar moet u overstappen op een snelbus. U kunt de snelbussen niet vinden, de aanwijzingen zijn slecht, Shaneequa heeft in haar broek gescheten en Samantha is verschrikkelijk ongesteld. Hee kijk daar is de snelbus! Er staat 600 man op het busperron, het lijkt wel het veevervoer richting een slachthuis. Na vijf bussen staat u eindelijk vooraan. U mag naar binnen. De airco doet het niet, het stinkt er naar zweet en buschauffeur Priemoz uit Polen rijdt als een dwaas. Drie kwartier later komt u aan in Roermond. Daar moet u het treinstation weer in voor de trein naar Maastricht. Snel koffie halen. De koffie is niet te zuipen, Bikkel wil M&M's. Bek houden, Bikkel! De trein is kennelijk vertraagd. Er staat een halfuur lang +10 minuten op het bord. Niemand weet wat er aan de hand is, er is geen informatievoorziening. U stuurt een tweetje naar de NS. Ene ^JW komt met een schijtlollig antwoord waar niemand iets aan heeft. Er komt een trein aan de andere kant van het perron, daar staat ook 'Maastricht' op, maar op het bord staat dan weer 'Eindhoven'. Vertwijfeld stapt een deel van de mensen in. Zes dagen later worden zij teruggevonden op het rangeerterrein. Plots hoort u de omroeper: 'de trein naar Maastricht komt zo binnen op Spoor 6'. Dus hop, Bikkel en Shaneequa op de arm, trap op trap af, volle bak sprinten naar Spoor 6. Daar komt de trein, u bent als laatste binnen, gelukkig kunt u nog staan in het halletje. Bikkel heeft zelfs een zitplaats: op de trap tussen de coupés in. Volgens de routeplanner zou u om 12.30 uur arriveren in Maastricht, maar wie houden ze nou voor de gek? Het is 13.30 uur. U bent bekaf. U mag een kwartiertje door Maastricht hobbelen voor u weer aan de terugreis moet beginnen.

EINDSTAND

8.00 uur weg, 13.30 uur in Maastricht (5,5 uur)

Treintickets + metrotickets = 122,60 + 5,60 = € 128,20

MET DE AUTO

U stapt om 8.00 uur in de dieselvolvo (1 op 18) naar Maastricht. Er is geen file op zaterdag. Samantha schenkt de thermoskan koffie leeg. Bikkel leest een boek. Shanueeqa (ze is 6) droomt alvast van haar vakantie op Chersonissos over 12 jaar. Om 10.10 uur parkeert u de auto op een van de Park&Walk-parkeerplaatsen. Dat kost € 6,60 per dag. Na 5 minuten lopen staat u in hartje centrum. Goh wat bent u blij en gezellig, de kinderen mogen even wachten terwijl u dolgelukkig met Samantha een pashok induikt.

EINDSTAND

8 uur weg, 10.10 in Maastricht (2 uur 10)

Diesel + parkeren = 42,42 + 6,60 = € 49,02

