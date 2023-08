Daar gaan we eens even lekker voor zitten. Vanavond is er een populistische, aartsconservatieve aanzet tot haat, met wanstaltige meningen, voor een zeer dom publiek op televisie en dan voelen wij ons natuurlijk aangesproken. Johan Derksen gaat vertellen wat hij van Frans Timmermans vindt en u kunt het al raden, die mening is wat kritischer dan die van de gemiddelde NOS-redacteur. Dat is natuurlijk verschrikkelijk want als Johan Derksen niet zou zeggen dat Timmerfrans een lul is dan zouden al die mensen die de tv aanzetten om Johan Derksen te horen zeggen dat Timmerfrans een lul is, stuk voor stuk gewoon op Timmerfrans stemmen. Eigenlijk kunnen opinieprogramma's maar beter allemaal verboden worden, te beginnen met de opinieprogramma's met de verkeerde opinie. Enfin, u mag lekker kijken in het Stamcafé. Wij zitten ergens in een hoekje met een boek.