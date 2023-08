"Frans Timmermans heeft een lange staat van dienst als politicus. Sinds 2014 is hij lid van de Europese Commissie, maar nu hij vrijwel zeker lijsttrekker wordt van de nieuwe combinatie PvdA/GroenLinks keert hij terug naar Den Haag.

De Limburger Timmermans staat bekend als zeer gedreven, ambitieus en welbespraakt (SLIJM SLIJM SLIJM, GS). In die zin past het leiderschap van een nieuwe politieke beweging goed bij hem, (WAT WAT WAT, GS) net als zijn streven premier te worden (NO THEY DIDN'T, GS). Toen hij zich aanmeldde als lijsttrekker zei hij dat "we in Nederland meer naar elkaar toe moeten groeien in plaats van uit elkaar". Volgens hem zijn de "gigantische uitdagingen die het hoofd moeten worden geboden alleen op te lossen als we schouder aan schouder werken"."

Wie heeft dit geschreven?

A) Het partijbureau van PvdA-GroenLinks of GroenLinks-PvdA of Verenigd Links of dinges

B) De NOS, dat staat al in de kop jongens

C) Oh ja.

Maar holy fuk hee. Iedereen en zijn Boekie afgelopen week helemaal van de leg omdat René van der Gijp een grapje maakt tijdens een praatje bij een voetbalwedstrijd (!) maar onze taakomroep plaats gewoon even een Nu.nlesk hagiografietje van de Grote Frans die afdaalt naar het Nietige Nederland om de boel te komen redden op de site. Hadden ze eens moeten proberen te flikken bij Geert Wilders MAAR JA DAT DOEN ZE NIET HÈ.

UPDATE - LOL, kop & intro aangepast

Gelukkig hebben we de mirror nog!