Altijd een heerlijke dooddoener dat 'neo-liberaal marktdenken' niet werkt. Tot 2011 was het bruto nationaal product van de VS ongeveer gelijk aan die van EU, in de afgelopen tien jaar is de VS 30% voor gaan lopen (zelfs als je het VK na de Brexit meerekent). De VS is economisch door liberaal beleid + innovatie de afgelopen tien jaar enorm gegroeid, in Europa zitten we helaas met politici die bij ieder probleem over meer overheidsingrijpen neuzelen. We stagneren al jaren, zelfs met het vleugje 'neo-liberaal marktdenken' dat we in Europa op dit moment hebben.