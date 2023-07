Afgelopen weekend was er wat hilariteit over een klimaatstukje op Nu.nl, zeg maar het Just Stop de Persen van het Belgische mediakartel. Daarin stond dat koffiedik kijken in de afgelopen tien jaar het theebladeren lezen heeft verdrongen klimaatbeleid echt supereffectief is, als alle landen maar meedoen om net als Nederland die nul komma vier nullen drie zes graden opwarming te voorkomen. Helemaal in het Jetten-narratief. Geeft allemaal niks, mag allemaal. Onder dat bericht viel het meelachers op dat je niet kritisch mag zijn op klimaatnieuws van Nu.nl (immers: als het op Nu.nl staat, is het gewoon waar, volgens Nu.nl). Er staat: "Het ontkennen van de menselijke invloed op klimaatverandering is niet toegestaan. Zie jij een reactie waarin dit gebeurt? Rapporteer die dan." Is bekend, klimaatkritiek is al sinds februari 2019 verboden, ongeveer tegelijkertijd met een algeheel verbod om te linken naar Nu.nl in de comments van GS (toeval?). Wanneer de verklikkersoproep er aan is toegevoegd, weten we niet.

Geeft allemaal niks, mag allemaal. DPG mag natuurlijk zelf weten voor welke geluiden ze zich doof willen houden en leer ons het belang van huisregels kennen. Maar wat we TOCH EVEN willen opmerken, is dat de auteur van het stukje, Rolf Schuttenhelm, ook wel van een disclaimer voorzien mag worden, in de vorm van zijn LinkedIn-pagina. Want enerzijds is ontkenning van menselijke invloed op het klimaat verboden op Nu.nl, maar anderzijds hebben ze er geen enkele moeite mee om een fanboy van Johan Vollenbroek met een lange staat van klimaat-copywriting, activistische opdrachtgevers en klimaatcommunicatie. Geeft allemaal niks, mag allemaal. Maar zet er dan wel even bij dat zijn stukjes ook een soort comments zijn, maar dan vanuit de gesanctioneerde invalshoek. Geeft allemaal niks, mag allemaal. Maar zo kunnen we iets beter een gemiddelde wegen tussen wat er niet gezegd mag worden, en wat er onweersproken gehoord moet worden.

UPDATE: nou gelukkig hebben we het screenshot nog: