et is vrijdag precies 25 jaar geleden dat in België Marc Dutroux werd gearresteerd en in verband gebracht met de verdwijning van zes meisjes. Een arrestatie waardoor heel België opgelucht ademhaalde. Maar dat deden Nederlanders ook, want er werd intens meegeleefd. Hoe zat het ook al weer en hoe is het nu met Marc Dutroux? Of beter: hoe zit hij nu?

Marc Dutroux werd op 15 augustus 1996 ingerekend. Dat gold ook voor zijn vrouw Michelle Martin en de drugsverslaafde helper ­Michel Lelièvre die worden ingerekend. Op 16 augustus wordt ook zakenman en oplichter Michel ­Nihoul aangehouden.

Vijf slachtoffers Dutroux levenloos aangetroffen

Op 17 augustus worden de lichamen van Julie ­Lejeune en Melissa Russo (beiden 8 jaar) – meisjes die op 24 juni 1995 ontvoerd werden – opgegraven in de tuin van een huis van Dutroux in Sars-la-Buissière. In dezelfde tuin wordt ook het lijk ontdekt van Bernard Weinstein, een Franse kompaan van ­Dutroux. Hij bleek vermoord in het najaar van 1995. Op 22 augustus worden Julie en Melissa begraven.