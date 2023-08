@alle mannen hier



Wie van de mannen hier draagt aan het strand een bovenstukje? U weet wel, twee driehoeken met touwtjes, om uw tepels te bedekken.

Of buiten het strand? Lekker in de zomer op je scooter, of in de tuin. In je shorts, of korte broek, maar mét bovenstukje?



...?



Ok, als het voor mannen normaal is om géén bovenstukje te dragen, waarom moeten wij vrouwen dat dan wel doen?



En dan nog iets,

Als jullie willen dat vrouwen die vrijheid hebben, zoals jullie zelf dat ook willen, waarom komen jullie dan niet voor ons op en staan jullie dan niet als één man op tegen 15 van die ...



Wil je tieten blijven zien, of niet?

Al dat gedoe met die vrijheden. Het moet wel van twee kanten komen, he?