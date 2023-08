Okee laatste keer dat Super WK, we hebben de belangrijkste al gewonnen, en dan kappen we ermee. Het WK voor mannen zonder penis: vrouwen. Alle favorieten komen uit Nederland (hup Demi Vollering) maar er is 1 querulante in het spel: de Belgische Lotte Kopecky. Boe Kopecky! Als Nederlanders alles winnen is dat goed en kwaliteit, als mensen uit andere landen alles winnen is dat verdacht. Dus hup Holland hup, alles voor de schone sport. LIVE op NPO1, Eurosport en landverraders gaan naar de Belg. Bier & piemels, stuur Patrick lekker naar buiten & zondagmiddagchardonnay in je glas voor ORANJE!