38 jaar na Joop Zoetemelk hebben WIJ weer de Weltmeister hardfietsen: Mathieu van der Poel is in Glasgow op fenomenale wijze WERELDKAMPIOEN geworden. Regenboogtrui, helemaal Pride. Met de sterkste vier renners van de wereld (MVDP, Van Aert, Pogacar en Pedersen) op pad. Toen beukte-ie weg, leek het gespeeld, maar ging meneer nog OP Z'N PLAAT. Met bloed op z'n arm, shirt kapot, schoen kapot en broek kapot reed-ie iedereen op 2 minuten. Karl en José op Sporza: "Proficiat meneer Van der Poel. Dit is het grootste en het mooiste wat je in de wielersport kan tonen." Amen.