Schakelen we nu rechtstreeks over naar Eindhoven waar PSV - geheel terecht overigens - landskampioen Eredivisie 2023/2024 wordt. Fans zijn al vanaf 07:36 uur hedenochtend vroeg aan de zuip (Bavaria) dus dat wordt een prima feestje vandaag. Veel kroegen Eindje al sinds 09:00 uur open, er hangen GROTE SCHERMEN in de stad & Guus Meeuwis heeft een LIEDJE GEMAAKT (link nog opzoeken - red). En Luuk de Jong heb een draak van een filmpje opgenomen. Heeft u geen sportzender, illegaal tv-kastje en/of transistorradio? Dan is er altijd nog het HILARISCHE LIVEBLOG van het Eindhovens Dagblad. Livestream BOMVOLLE Markt na de break. Hup Sparta!

Update: 0-1

Ha: 1-1

Ho: 2-2