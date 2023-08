Nee dus. Het is ook wel weer veel gevraagd allemaal na zo een slopende race vorige week, maar goed. Misschien moet matje het MTB even laten schieten de komende jaren. Het weg parcours op de OS is namelijk op zijn lijf geschreven. Kan hij over vier jaar zijn seizoen op het MTB gaan inrichten zodat hij er echt inzit en niet er wel even bij doet. Pidcock heeft bijvoorbeeld de wegwedstrijd laten schieten om hier top te zijn en heeft een verleden op de MTB zoals Mathieu het in het veldrijden heeft.