Alweer een klap voor Gordon. Na de flop van zijn laatste tv-programma [opzoeken], de flop van zijn een-na-laatste tv-programma [vergeten] en het mislukken van het tv-programma daarvoor [geen idee] ging het ook nog uit met zijn verloofde Gavin. Daarna stapte Gavin naar de bekende onderzoeksjournalist Evert Santegoeds om te vertellen dat Gordon, in tegenstelling tot zijn imago van een onhandelbare drugsgebruiker, een onhandelbare drugsgebruiker is. En toen deed Gordon AANGIFTE wegens schending van de Vrijheid van Gordonuiting. En nu heeft het OM laten weten dat er niks met die aangifte gebeurt omdat iemand interviewen over zijn 'relatie' met 'Gordon' geen misdrijf is.

"Het Openbaar Ministerie Amsterdam laat weten dat de zaak is geseponeerd omdat Evert "een journalist is en een journalist moet te allen tijde kritisch en onafhankelijk kunnen zijn. Strafrecht is terughoudend", aldus de woordvoerder. Bovendien telt het mee voor het Openbaar Ministerie dat "de aangever een en ander over zijn relatie zelf in de buitenwereld heeft gebracht. Het is dus geen privédomein meer een publieke zaak. Dan geldt de vrijheid van meningsuiting."" Is wel zo.