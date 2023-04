Totaal onverwachte wending in het normaliter zo stabiele liefdesleven van Gordon, die eigenlijk Cornelis Willem Heuckeroth heet. Gordon zou gaan trouwen met zijn dekhengst Gavin maar wat blijkt tot ieders verrassing, Gavin is tóch niet het lichtend baken in de duisternis. Erg brisante en opmerkelijke ontwikkelingen. In het verleden had Gordon immers uitermate evenwichtige liefdesbetrekkingen met onder anderen Kevin, Jeffrey, Ryk, Adriaan, Jacob, Patrick, Bartho, Raoul, José, Sander, Chiel en nog een zwik anderen. Een 'sprookje', noemde Gordon het steevast, en het eindigde steevast met 'Helaas is ons sprookje ten einde'. Je zou bijna zeggen dat samenleven met Gordon vrij ingewikkeld is. Maar dat is het volgens Gordon zelf niet, dus dan zal het wel aan al die anderen liggen. Jammer dan Gavin, de hoofdprijs van Nederland ligt lekker zónder jou in z'n bed met z'n harde lul. Your loss!