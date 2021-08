Nou dit zou 'm dan moeten zijn. U dacht dat Gordon het wel zou laten bij die schele hond, maar nee hoor. In dat witte broekje zit namelijk verstopt het nieuwe huisdier van Gordon. Een slang met één oog. Met, eraan vast geborduurd, een mens genaamd Jeffrey. Dat kan alleen maar een heel groot succes worden, want Jeffreys en Cornelissen Willem gaan heel goed bij elkaar. Nu zullen we niet pretenderen heel veel verstand te hebben van herenuiterlijk, al zijn we natuurlijk wel zelfverzekerd genoeg gewoon te kunnen duiden dat deze Punica-drinker in een compleet andere competitie speelt dan Gordon. Maar hey, ook al wordt het geen lange relatie waarin ze elkaar chocolaatjes en bloemen en rugmassages geven enzo, een weekje ongegeneerd knallen is ook wel een keer leuk. Toch?