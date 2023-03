Gordon wil als resident nu gaan trouwen in Dubai. Noem mij een hopelijke romanticus, maar al die Golfstaten kunnen wel wat full disclosure gebruiken. Echt, dat je van de eigenliefde bent en dan naar de Golfstaten? Wat je gewoon niet aan schijnheiligheid wenst te geloven. Je bent wie je bent.

Wat vroeger gewoon geaardheid heette. En niet voor niets. Come hell or high weather. It's just silly me. www.youtube.com/watch?v=2zfdqII73fQ Het heeft een functie. Echt , die menselijke natuur en rationaliteit.

Wat in het vat zit.