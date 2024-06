Vergeet Giro 555. Het echte Goede Doel van vandaag is Marije Knevel, de dochter van onze grote vriend Andries Knevel, die op Instagram zit. Daar heeft ze een video geplaatst over dat haar vriend met haar wil trouwen als ze 250.000 volgers heeft, en nu zijn allemaal sneue zeikerds boos op Marije. Wat een negativiteit weer. Iemand die enorm veel zelfspot heeft komt met een leuk idee, maakt een grappige video en in plaats van STEUN, LIEFDE EN HARTJES krijgt ze van al die galbakken op het internet alleen maar boze reacties. Alsof jullie op hypotheekadvies gebaseerde huwelijken zo romantisch zijn. Doe niet mee met deze haat EN VOLG MARIJE NU OP INSTAGRAM.