En dan nu de belangrijkste rondo van de week. GLAMORAMA! Goed nieuws voor alle mannen die op zoek zijn naar selfmade powervrouwen die heel goed weten wat ze willen. Jaimie Vaes, wier kop werd geplet door autodraaideurcrimineel Lil K., is weer vrijgezel. Ze had zogenaamd een relatie met een of andere maat maar dat was natuurlijk alleen maar show, om op de kleine pik van Lil te stampen. Kleine zelf heeft zijn publiek van vijfjarigen weer voorzien van een nieuwe plaat. Het heet 'Alleen (weer)' en het is ongelooflijk rancuneus gelul. Video na de klik. Ander shownieuws! De hond van Yvon Jaspers heeft pakkie kregen. Die maat ging ff liggen na een attack van een ander beest. Hans Kazàn is vandaag jarig. De bekende tovenaar steekt 70 kaarsjes uit en blaast ze daarna weer aan. Doe 'm dat maar eens na! Alleskunner Nicol Kremers, de bloedgeile ex van dat XL-ei, doet kontje verkopen op OnlyFans. Entrepreneur! Nog meer prachtige vrouwen: de prachtige vrouw Maxime Meiland, een Gerda met een andere naam, heeft een BOEK, natuurlijk geschreven door Jan Dijkgraaf. Gefeliciteerd allebei! Zo, dan bent u weer helemaal bij he. Fijn weekend.