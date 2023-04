'Kennissen' van Gordon zijn net zo irritant als ze als bewijs van hun verwantschap opvoeren; dat zij weten hoe erg Gordon & Co van snuiven houden. Het is nog vroeg op de avond, we kennen je net vijf minuten. Waarom gaat het over een Gordon, harddrugs, of bekendheidsafhankelijke Nederlanders? Je kent hem dus je kraakt hem af? Want als zo iets beweerd wordt dan geloof ik het tegendeel liever. Klaagzang van roddelnichten die zelf niet meer zo helder nadenken na wat kurk en coke. Tussen je regels in: "Ik gebruik niet, hij gebruikt!"

In het Zuiden was het makkelijker, want daar had je de Frans Bauer safezone. En die is keurig, daar hebben roddelnichten geen deuk in te slaan en dat lukt ze ook niet. "M'n achternicht woont bij 'm op het dorp. Die fiets daar langs en dan zegt hij hoi terug." Nul drama met hem, al zo. Dus verder dan Hollands Diep galmt dat nieuws niet.