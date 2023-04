Het volgende is te lang, dus kun je overslaan. Temeer daar de goede man geen experimenten kan doen om zijn theorie te bewijzen. Er zijn alleen voldoende mensen die dusdanig onder de indruk zijn dat hij de Spinaza prijs heeft gekregen.

Klaas Landsman beweert in New Scientist dat hij het probleem van Schrödingers kat heeft opgelost:

"Daarna pas ik die wiskunde toe op conceptuele problemen, zoals het probleem van Schrödingers kat, die – naïef gezegd – tegelijk dood en levend is. Dat probleem heb ik opgelost door te laten zien: hoe groter de kat, hoe gevoeliger die zogeheten superpositie van dood en levend is voor kleine verstoringen. Gek genoeg is een systeem van maar twee atomen juist heel robuust. Maar bij een groot systeem is die superpositie instabiel. Hoe groter het probleem, hoe dichter je bij de oplossing komt: een klein tikje maakt de kat vanzelf dood of levend.

Schrödingers kat is alleen tegelijkertijd dood en levend als je hem perfect isoleert van de buitenwereld. Maar dan is er geen probleem, want dan is er niemand om te zien hoe merkwaardig het is dat hij zowel dood als levend is. Als je de kat wel kunt zien, is er interactie met de omgeving. Dan krijgt de kat altijd zo’n beslissend tikje. Die gevoeligheid voor verstoringen zorgt er dus voor dat er nooit een probleem ontstaat.’"

Ik heb de Spinozaprijs onder andere gekregen voor een nieuw wiskundig bewijs voor de claim dat de quantummechanica zuiver toeval met zich meebrengt. Daarmee bewees ik dus: God dobbelt wel.

Maar daarbij ging ik ervan uit dat de kansen die de quantummechanica voorspelt getalsmatig exact kloppen. Nu denk ik dat er een onderliggende laag is die deze kansen een klein beetje verandert. Door de regels van het dobbelspel te veranderen, kom ik dus tot de conclusie dat God uiteindelijk toch niet dobbelt.’

U denkt dus dat de quantummechanica geen fundamentele theorie is?

‘Klopt. Mijn zoveelste draai heeft te maken met de Born-regel, de formule voor kansen waar alle voorspellingen van de quantummechanica uit voortkomen. Die formule heeft zo’n speciale wiskundige structuur, die is zó fraai, dat die niet het laatste woord kan zijn. Ik denk nu dat er een diepere ­theorie moet zijn, waaruit je die formule kunt afleiden.

Met die diepere laag zou de quantummechanica een vorm van thermodynamica zijn. Niet de gebruikelijke thermodynamica van warmtepompen en stoommachines, maar wel iets met ongeveer die wiskundige structuur. Dat idee probeer ik nu een plaats in mijn hoofd te geven. Thermodynamica is iets wat ik nooit heb begrepen. Dat ben ik mezelf nu opnieuw aan het leren, met een methode waar ik me prettig bij voel, dus eerst weer een grote bak wiskunde. Die ­kennis wil ik bovendien toepassen om ­zwarte gaten te bestuderen. Dat is mijn ­traject voor de komende vijf à tien jaar.’

Bij de overstap van quantummechanica naar zwarte gaten denkt de liefhebber van natuurkunde al gauw aan de heilige graal: een theorie die de zwaartekracht op quantumniveau beschrijft. Gaat u iets aan die zoektocht bijdragen?

‘Nee, eigenlijk niet. Iedereen gaat ervan uit dat de quantummechanica een fundamentele theorie is, en dat je daar dan een theorie over zwaartekracht uit moet afleiden of mee moet verbinden. Daar doe ik niet aan mee. Ik wil eerst kijken wat er onder de quantummechanica ligt.’

Kan het onderzoek naar zwarte gaten u wel helpen om die diepere laag te vinden?

‘Dat hoop ik wel. De thermodynamica is een van de vreemdste natuurkundige theorieën die ooit is bedacht. Ze heeft een heel rare, maar universele wiskundige taal. Die is niet alleen van toepassing op stoommachines, maar ook op chaotische dynamische systemen, en zelfs op zwarte gaten. Dat zijn drie grote gebieden die niets met elkaar te maken lijken te hebben. Als ik dat verband eenmaal snap, weet ik hopelijk hoe ik naar quantummechanica moet kijken.’

Zou zo’n diepere laag ons ook helpen de vreemde fenomenen in de quantummechanica te verklaren?

‘Nee, maar dat hoeft ook niet meer. Alle echte interpretatieproblemen van de quantummechanica, zoals dat deeltjes op meerdere plekken tegelijk kunnen zijn, zijn te herleiden tot Schrödingers kat. Daarnaast zijn er onverwachte verschijnselen zoals verstrengeling: dat deeltjes elkaar op afstand onmiddellijk kunnen beïnvloeden. Maar dat is geen probleem, daar zit geen tegenspraak tussen theorie en waarneming. Alle grondslagenproblemen binnen de quantummechanica zijn opgelost.’