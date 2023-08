Dan is het toch een beetje van "iedereen is belangrijk" of "iedereen is een kanjer" of "iedereen is uniek". Maar misschien is dat waar we als samenlevingen naar onderweg zijn, een zompige vochtige Woke-deken die over ons heen ligt, loodzwaar, zodat niemand meer zijn nek uit kán steken en iedereen gelijk is.

Maar wat ik me afvraag is waarom "everywomen" er zo clichématig uitziet als een (zwarte) vrouw. Hoe ziet "Everymen" er dan uit? Als het cliché van een (zwarte) man?

Da's niet echt van deze tijd.