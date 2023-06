Ja, ik schreef het gisteren of eergisteren al: Han vd Horst is op de Joop laaiend enthousiast over het beeld. Dit schrijft hij:

"Ze kijkt zelfbewust voor zich uit. Ze is zo brutaal als de beul. Ze is voor de duvel niet bang. Haar korte lontje is het waarmerk van deze tijd.''

''Weet je hoe de nieuwe Reuzin van Rotterdam kijkt? Alsof ze zeggen wil: "Wat had je nou? Heb ik wat van je an?"

Het gekke is, ik ben het volkomen eens met Vd Horst. Alleen, het verschil is dat ik het beeld er niet om bewonder, maar om betreur. Zeker ook die foto bij dit artikel van ca een dozijn dames van kleur die er in een zwarte outfit net zo 'zelfbewust' en 'brutaal' bij staan, maakt het overduidelijk: dit beeld van een anonieme vrouw van kleur is de viering van, een soort van eerbetoon aan de agressieve grondhouding van veel - niet alle - leden van bepaalde bevolkingsgroepen, die we 50 jaar geleden nog amper in ons land hadden.

Het is de attitude die ervoor zorgt dat je voortdurend berichten in de krant en op internet leest van geweldpleging tegen werknemers bij het OV, tegen werknemers van hulpdiensten, bij een toevallige passant op straat waarvan meneer de macho uit Verweggistan vindt dat die 'raar' naar hem kijkt, etc, etc, etc. De lijst is schier eindeloos.