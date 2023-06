Ik ken die Rosanne Hertzberger verder niet - ja, van naam - omdat ik de NRC niet lees, maar ik heb het betreffende artikel van haar over dit standbeeld inmiddels wel gelezen nav een stuk op de Joop.

Kort gezegd komt de kritiek van Hertzberger overeen met wat ik zelf hierboven ergens schreef: " Zonder er ook maar iets voor gepresteerd te hebben; de enige verdienste van dit beeld van een anonieme vrouw van kleur is dat ze van kleur is.'' Hertzberger schrijft dit:

"Ben je zwart? Ben je vrouw? Ben je anderszins een minderheid die historisch slachtoffer is? Dan laten we je meedoen in de paralympics. De lat wordt lager gelegd. Je hoeft niet hetzelfde te presteren als de ander, want puur en alleen vanwege het feit dat je geen zevenvinker bent en we daarom voor het gemak maar even aannemen dat je het zwaar hebt gehad in het leven, maken we de wereld wat makkelijker voor je.''

En verder zet Hertzberger vraagtekens bij de intenties van de maker van het beeld. Ze vindt zijn motivering vage, modernistische, modieuze onzin:

"Met zijn werk wil hij ‘verkennen, onderzoeken en bekritiseren’ en uiteraard bewust maken. De bingokaart van kunstclichés is dan nog niet helemaal vol.''

''En bewustwording? Serieus? We hebben net een decennium van beeldenstorm achter de rug. Als je anno 2023 nog steeds wil ‘verkennen’ wie een standbeeld verdient, moet je echt iets meer uit de kast trekken.''

Allemaal zeer terechte kritiek, als je het mij vraagt, waar je het niet mee eens hoeft te zijn, maar op de Joop maken ze het wel weer erg bont. Daar wordt - hoe kan het ook anders bij dat gesubsidieerde woke sitetje van allochtonen (met toch aan het hoofd een oudere witte man) - alles meteen als racisme geetiketteerd:

"Zonder de onthulling gezien te hebben schreef ze een huiveringwekkend relaas over het beeld waarbij ze aansloot in de lange rij onomwonden racistische reacties die het beeld inmiddels over zich heen kreeg. Ongebreidelde, angstige haat.''

"Met die column, waarin het dedain van de zinnen druipt, bewijst Hertzberger dat de strijd nog lang niet gestreden is. Zolang microbiologen witte tranen mogen plengen in de NRC, is er nog een hele lange weg te gaan.''

Racisme en dedain. Dat heb ik in die column van Hertzberger nou echt nergens gelezen. Maar tegenwoordig is iedereen die niet op zijn knieën gaat en om vergiffenis vraagt voor zijn/haar kolonialistische verleden - ik heb filmpjes gezien dat in de VS mensen dat letterlijk doen - een racist.

Het zijn echt andere tijden, maar niet langer ook 'mijn' tijden.