Weet je, we snappen het best. Ben je Premium Lid, laat je jezelf één keertje gaan in de comments omdat je na vier bier en een shotje jarennegentigmeister tóch een keer "primaten" wilde zeggen, krijg je meteen een ban aan de broek. Wel betalen maar niet welkom op de aandeelhoudersvergadering die onze panelen zijn? Ja, dan zouden wij ook opzeggen. Trouwens, tijdens de pandemie was GeenStijl ook niet altijd even scherp. Opzeggen! En waarom zo hakken op FVD, die uiteindelijk immers vooraf altijd achteraf gelijk hebben? Hup, opzeggen. Wel zeiken op Ongehoord Nederland maar zelf zónder subsidie proberen een beetje zelfstandig na te denken? OPZEGGEN! Beetje zonder kamp te kiezen iedereens hypocrisie belichten van alle kanten en zonder aanziens des persoons, politicus, persuiting of complotpopulatie, wat denkt zo'n weblogje wel niet? En weet je, misschien pas je inderdaad niet bij ons. Misschien willen wij ook niet met jou geassocieerd worden, had je dáár wel eens over nagedacht, mmmh? De grap van absolute onafhankelijkheid is dat het óók leden kost. Wij verwelkomen alle onafhankelijke lezers, denkers en reaguurders van harte als Premium Lid of Premium Donateur. Totdat we het een keertje oneens zijn. Dan scheiden onze wegen weer, want zo werkt dat in de echte wereld van werven & onterven. 🤝