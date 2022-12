Dit is wel weer een mooi voorbeeld van hoe woke-fanaten de echte analyse blokkeren.

Hertzberger relativeert en overdenkt positieve discriminatie van vrouwen en gebruikt als voorbeeld iets dat in Marokko voorkomt.

En in plaats van op haar idee in te gaan wordt de discriminatiekaart weer getrokken...wat dus eigenlijk discriminerend is, want daar was ze helemaal niet mee bezig.

Maar het spelen van de disciminatiekaart zet vooral de boel weer ramvast.

Alsof de wokies het allemaal in stand willen houden voor hun eigen woke-status.

Goh wat betrokken.

Identity-politics, georganiseerd slachtofferschap als identiteitsvervanger, is gif.

Ga er niet in mee.

Het is bijna hersenspoeling.

En zoals een echte wetenschapper zou doen, is Hertzberger vast wel klaar met dat domme gedeplatform.