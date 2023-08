"All ships of the Russia's Black Sea Fleet, namely Caesar Kunikov, Novocherkassk, Yamal and Azov were modernized with installation of the Tsentavr-NM2S, Auriga and Cobham SAILOR satellite phones" (wiki)

Ik mag aannemen dat die Cobham service inmiddels is stopgezet, toch?

en.wikipedia.org/wiki/Cobham_(company...