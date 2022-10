"stikstof vrij"

Neen. De meeste explosieven exploderen door de stikstof, in de vorm van koolstof gebonden NO2. Of ammonium nitraat, kalium nitraat, und so weiter.

Een leuke uitzondering is TATP, tri-aceton-tri-peroxide. Geen stikstof, maar wel CO2-uitstoot.

De grootste belasting voor het milieu is vuurwerk. Al die mooi gekleurde explosies met oud en nieuw: de kleuren komen van zware metalen, die U de dagen erna als stof inademt.