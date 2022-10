Kabel.

Maar eh. Over die oorlog. De Russen bereiden helaas duidelijk de weg voor om een tactisch kernwapen in te zetten. Waarom? Ze voeren en media campagne, uiteraard bedoeld om het thuisfront alvast te kneden, dat Oekraïne een vuil kernwapen zou gaan inzetten. Lulkoek natuurlijk want een op winst staand leger schiet daarmee slechts in eigen voet, maar het idee is duidelijk. Want als Oekraïne zogenaamd een vuile boom gebruikt dan moet Rusland natuurlijk passend antwoorden! Met, verrassing, een kernwapen.

Het is omineus om te zien wat hier momenteel aan het gebeuren is. Het westen probeert Rusland in deze media campagne voor te zijn door al te waarschuwen voor deze zoveelste doorzichtige Russische truc, maar voor de binnenlandse Rus komt zo'n bericht toch niet aan. Ik ben er lang niet gerust op dat dit verhaal van de Russen de voorbode is voor toch dat irritante kernwapen. Cherson staat op vallen, de Russen in het nauw die wat gaan die hufters nu weer verzinnen?

www.theguardian.com/world/2022/oct/24...