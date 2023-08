Iedereen paniek, en die 800.000 tot 1,5 miljoen hooikoortspatiënten van Nederland in het bijzonder. De Alsemambrosia staat op ontploffen. Dit pollenkanon gaat de komende weken bloeien en dan gaan we er allemaal aan. 1 stuks Alsemambrosium is goed voor een miljoenmiljard pollen (echt waar), dus u kunt wel uitrekenen dat heel Heiloo (donkerrood) en alles onder de rook van Heiloo naar de barrebiesjes gaat in augustus. Check het uitstekende Waarneming.nl, en daar vindt u ook foto's en beschrijvingen van deze Sigrid Kaag onder de invasieve exoten. Aangeraden wordt de plant asap kapotdood te verwijderen (denk om de PBM/masker/handschoenen) met dieselglyfosaattolueen, en vervolgens in de grijze kliko gooien. Sterkte, komende weken.

