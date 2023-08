: In de jaren '50 en '60 zou dat kansloos zijn geweest. Hele volkstammen aan autochtonen die emigreerden naar een verwegland. En in de jaren '60 haalden amtenaren van MinEZ (of bedrijven zoals Demka in Utrecht) de gastarbeiders ("die blijven maar tijdelijk") met busladingen tegelijk naar Nederland. Omdat er zat werk was want "booming economy" en omdat het (vaak) werk betrof waar de doorsnee NL'er z'n neus voor ophaalde.

Omdat het gastarbeiders betrof (met de verwachting van "tijdelijk verblijf") waren er geen eisen/verwachtingen qua integreren. Die hele aanpak heeft er (mede) voor gezorgd dat - generaties later - sommige delen van Allochtoniêrs zich helemaal geen NL'er willen voelen.

En over Suries: een deel werkt hard en vooral een deel van de moekes hanteert strakke opvoedmethodes waar menige, zgn. moderne eigentijdse electro bakfiets trut nog een voorbeeld aan zou kunnen nemen. Maar er is ok een (zeer) groot deel waarvan de rechterarm in de permanente "geef mij geld"-stand staat.