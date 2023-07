"Inwoner" voer voor discussie.

INWONER

Woordsoort: znw.(m.,gemeensl.)

Modern lemma: inwoner

— daarnaast INWOONDER —, znw. m., in 't mv. gemeensl.; daarnaast vr. inwoonster en inwoneres(se) (inwoonderesse) en voorts de (ook in den Statenbijbel voorkomende) zuidnederl. vormen inwonerse, inwoonderse. Mnl. inwoonre, -woner, -woonder. Van Inwonen.

Iemand die woont in de plaats, aangeduid door eene bepaling in den genitief of met van, of door een bezitt. vnw.; waar zoodanige bepaling ontbreekt, is de plaats die bedoeld wordt duidelijk uit het verband.

↪1. In het algemeen. Bewoner van eene plaats.

↪2. Ingeborene des lands, tegenover den vreemden bezoeker of den kolonist; inboorling (in de bet. 2).

↪3. Niet-ingeborene, maar in het land metterwoon gevestigde vreemdeling; verg. bijwoner (de bet. 1).

↪4. In tegenstelling met burger en poorter, t.w. volgens de opvatting tijdens het leenstelsel gevormd. Benaming voor die bewoners eener stad of poort die geen burgerrecht hebben (zie muller, Rechtsbronn. d. St. Utrecht, Gloss. 40, en verg. a.w. Inl. 313). Zie ook bij burger, 1): Dl. III, 1903 en, hierboven kol. 1656, bij INGEZETENE, 2, a), ook voor nog eenige voorbeelden.

↪5. Van een anderen aard is natuurlijk de tegenstelling in den term Burger en inwoner (van enz.), die niet anders beteekenen kan dan: inwonend burger, t.w. iemand die het burgerrecht van de plaats heeft en die er ook in woont.

↪6. Inwoner des hemels, en derg.: hemelbewoner, hemelburger.

↪7. Inwoner der lucht, voor de grap, in toepassing op een gehangene.

