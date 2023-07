Cruciale taken worden zonder bevoegdheden, informatie of geld gedelegeerd.

Privacy van overlastzwartrijders gaat boven veiligheid in het openbaar vervoer. We grijpen in met een ontzegging per spoorwegmaatschappij. Zonder rechtszaak. Net zoals hooligans een stadionverbod, in plaats een strafzaak. Alsof het winkeldiefstal is, dat je kan afdoen met een collectief winkelverbod. Fysieke veiligheid komt niet meer van de spoorwegpolitie, maar vanuit papier en betaalde beveiligers.

Een boete opleggen aan een criminele asielzoeker uit een veilig land is kansloos. Zo'n boete is lastig inbaar, en verbleekt bij een gemiddeld crimineel inkomen. Een taakstraf of celstraf eist een bureaucratische vervolging, die eindigt met een straf die lastig is op te leggen, en bij iemand zonder baan of bedrijf weinig indruk maakt. Het staatshotel is een stuk beter dan een tentje te Ter Apel.

De politie weet dat. Hoeveel zin heeft het om overlastgevers, dieven en inbrekers nog op te pakken? Je zit op een nog te bouwen bureau met agressieve figuren. Voordat je klaar bent met alle processen verbaal uittikken en sociaal advocaten te woord staan, loopt de verdachte alweer buiten, rustig het volgende delict plegend. Je bereikt helemaal niets, en dat motiveert niet. Waarom zou je nog?

De gemiddelde strafdreiging is voor iemand met een vaste woon en verblijfplaats slechts een paar uur cel en een paar euro. Van die strafdreiging blijft bij nomaden weinig uitvoerbaars over. Blijven praten en polderen komt cultureel nogal slaafs en onderdanig over. Migranten zien ook weinig mensen gedwongen vertrekken. Ziet en ervaart deze doelgroep eigenlijk wel een rechtsstaat?!?

Ik denk dat we er niet aan ontkomen om hard in te grijpen met arrestaties, hondje erbij, latje erover, de voorlopige hechtenis uitmelken en daarna zo snel mogelijk doorpakken met een maatregel voor stelselmatige daders. Rondtrekkende barbaren mogen twee jaar naar binnen, en moet op basis van wangedrag een verblijfsvergunning worden afgewezen. Detentie tot en met deportatie is legaal.

Dit heeft ook een financieel randje. Denemarken zocht keurig uit hoeveel immigratie kost. Voor migranten uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Pakistan en Turkije is het louter negatief. Zelfs voor leeftijden waarop je normaal werkt en belasting betaald. We weten ook dat pappen en nathouden van kleine criminaliteit rustig tonnen per junk per jaar kost. Handhaven is echt goedkoper.

De overheid int eerst belasting, maar levert niet haar kerntaak van Veiligheid en Justitie. Zelfs zware criminaliteit, terrorisme en kindermisbruik mag worden opgepakt door banken die alle transacties beoordelen. Doet u te veel met contant geld of doet u te veel boodschappen bij de Albert Heijn, dan mag u, als u geluk heeft, vragen beantwoorden, u bent bij voorbaat verdacht.

Heeft u pech, dan vindt de bank het gezeur te veel moeite, en beëindigt net zoals bij Nigel Farage de klantrelatie. Echt gespuis bankiert via geldezels, crypto en hawala en merkt niets van deze bureaucratische stuiptrekkingen. Proberen te handhaven via algoritmes, gevolgd ongefundeerde besluiten en zonder toezicht, eindigde eerder al in de kinderopvangtoeslagaffaire.

Zelfs immigratie hebben we uitbesteed aan vliegmaatschappijen en transportbedrijven. Mochten er een verstekeling in een vliegtuig, boot of vrachtwagen zitten, dan krijgt de vervoerder tienduizenden euro's boete. Hier is een private partij tot grenswacht beëdigd. Dat vrachtwagens drie uur voor Calais al worden bestormd en paspoorten professioneel vervalst, heeft de staat geen boodschap aan.

Het begon allemaal met een verschuiving van politietaken naar gemeentelijke handhavers. Eigenlijk een startschot van het terugdraaien van de fusie tussen gemeentepolitie en rijkspolitie. De budgetten eindigen niet meer op de werkvloer, en dan proberen we kerntaken af te schuiven. Het liefst voorzien van mooie idyllische gedachten dat je criminaliteit kunt bestrijden met zachte hulpverlening.

Amerika geeft een voorproefje van dit wensdenken. Winkeldiefstal leidt niet meer tot arrestaties. “Honger” is gedecriminaliseerd. Sommige steden zitten nu zonder supermarkt. Andere supermarkten worden leeggehaald waar journalisten bijstaan. “The purge” is begonnen. Defund the police eindigt in anarchie voor de middenstand. Ons wensdenken beweegt in dezelfde richting.

De verantwoordelijke commissaris wil de problemen bij de oorzaak aanpakken, waarom hebben psychische problemen? Waarom zijn ze verslaafd? Tot die tijd mogen winkeliers dweilen met de kraan open. Sinds de geestelijke gezondheidszorg is afgebouwd, zitten de gevangenissen vol. Dat probleem wordt niet opgelost door de gevangenis niet te vullen en de samenleving niet meer te beschermen.

Je kan de rechtsstaat niet privatiseren.